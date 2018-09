Metro de Lisboa lança concurso para compra de comboios

Ler mais

O Metropolitano de Lisboa vai lançar, quarta-feira, dia 26 de setembro, o concurso para o fornecimento de material circulante, sistemas de sinalização e outro equipamento, como sistemas de segurança.

O atual Governo disponibilizou uma verba de 210 milhões de euros para a renovação da frota do Metropolitano de Lisboa.

A cerimónia de lançamento do concurso público realiza-se no Auditório do Alto dos Moinhos, pelas 11 horas, sendo presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.

Estão previstas intervenções do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

O presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, Vítor Domingues dos Santos, também irá intervir.

Às 12 horas de amanhã proceder-se-á ao lançamento do concurso na plataforma informática de contratação do Metropolitano de Lisboa.